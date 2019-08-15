تمثال الحرية يشعل الحرب بين ترامب والديمقراطيين.. وقصيدة تحرج مسئولا بارزا

على مدار اليومين الماضيين، اشتعلت أزمة سياسية حادة داخل الولايات المتحدة، على خلفية تلاعب رئيس إدارة الهجرة الأمريكية بالوكالة، كين كوتشينيللي، بقصيدة الشاعرة الأمريكية الشهيرة، إيما لازاروس، لمنحوتة على لوحة مثبتة عند قاعدة تمثال الحرية.





وجاءت تفسيرات المسئول الأمريكي لأحد أبيات شعر القصيدة في معرض دفاعه عن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضية بمنع معونات الطعام عن المهاجرين الشرعيين.





ويقول البيت الأصلي "هات المتعبين، والفقراء، والجموع التواقة لنمسات الحرية"، إلا أن كوتشينيللي أضاف عليه: "القادرون على الوقوف على أقدامهم، ومن لا يصبحون عبئًا عامًا".





ثم قال لاحقًا إن القصيدة التي أُخذت منها العبارة تخص"المهاجرين القادمين من أوروبا"..





وأعلن كوتشينيللي يوم الإثنين إجراءات جديدة للرسوم العامة، تحد من قدرة المهاجرين الشرعيين على الحصول على الخدمات العامة، كمعونات السكن والطعام، أو إمكانية أخذ الأمر في الاعتبار في المستقبل.





وكان المرشحون الديمقراطيون للرئاسة من أوائل الذين تناولوا تعليق كوتشينيللي بالنقد، على رأسهم السيناتور إليزابيث وارن التي قالت على "تويتر": "قيمنا محفورة بالصخر على تمثال الحرية. لن يتم استبدالها، وسأحارب من أجل هذه القيم ومن أجل مجتمعات مهاجرينا".





أما السيناتور كامالا هاريس فقالت أيضا على "تويتر": "دعوني أكون واضحة: الولايات المتحدة ستكون دائما مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين، بغض النظر كم يملكون من المال".





ورفض كوتشينيللي هذا الغضب تجاه تعليقاته وقال لقناة سي إن إن: "أنا لا أعيد كتابة الشعر.. أنا أقدم...سياسة".



