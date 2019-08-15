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لارتدائما فساتين مكشوفة.. نادية الجندى و بوسى شلبى تتعرضان للانتقاد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:41 م
نادية الجندى وبوسى
نادية الجندى وبوسى شلبى
رنا عصمت
نشرت الإعلامية بوسى شلبي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة الفنانة نادية الجندي خلال قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ.

وجاءت إطلالة الفنانة نادية الجندي بفستان مكشوف من منطقة الصدر، وتصميمه جديد حيث كان طويلاً من الخلف، وقصير فوق الركبة من الأمام، وهو ما عرّضها للانتقاد، واستكملت إطلالتها مُرتدية "برنيطة"، ووضعت المكياج الصاخب الذي أبرز ملامحها.

وظهرت الإعلامية بوسى شلبى، بإطلالة مثيرة وجريئة، مرتدية قميص جينز قصيراً للغاية يكشف عن ساقها بالكامل، ومكشوف الأكتاف، ووضعت بعض لمسات من المكياج الهادي، وظهرت مع الفنانة نادية الجندي في الصور تداعبها من خلال عنقود عنب.
لارتدائما فساتين مكشوفة.. نادية الجندى و بوسى شلبى تتعرضان للانتقاد
لارتدائما فساتين مكشوفة.. نادية الجندى و بوسى شلبى تتعرضان للانتقاد

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