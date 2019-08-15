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رياضة

الفيفا تكشف موعد إعلان قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:40 م
جائزة بوشكاش
جائزة بوشكاش
عبدالله هشام
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لصاحب أجمل هدف في عام 2019.

وغرد الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه سيتم الاعلان عن المرشحين يوم الاثنين المقبل الموافق 19 أغسطس وتمنح الجائزة تكريما للراحل بوشكاش اسطورة المجر.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة العام الماضي بعد هدفه في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي ليصبح أول لاعب عربي افريقي يحصد الجائزة التي بدأت عام 2009.

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