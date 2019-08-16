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برلمان

برلماني يكشف أهم الملفات على أجندة اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد المقبل

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هناك عددا من الملفات التى لابد أن تركز عليها اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة الاقتصادية يجب أن تفتح ملف المصانع المغلقة وتبحث عن حلول لها وإصدار البرلمان لحزمة من القوانين تتضمن زيادة الإنتاج والتصدير والعمل على استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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