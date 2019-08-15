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رياضة

حسام حسن يستقر على قائمة سموحة للموسم الجديد .. تعرف عليها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:50 م
حسام حسن
حسام حسن
إسلام عودة
انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة فى معسكر مغلق ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين فى أحد الفنادق غرب الإسكندرية تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

وضمت قائمة المعسكر استعدادا للموسم الجديد 29 لاعبا وهم :
الهانى سليمان ، عمرو صلاح ، حسين تيمور ، هيثم نادى ، محمود منصور ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم يحيى، أحمد جمال ، فارس مجاهد ، محمود معاذ ، محمد الترهونى ، أحمد أبو الفتوح ، شريف رضا ، رمزى خالد ، يوسف ديوب، ايدى ايمومو ، محمود حليمو ، أحمد حمص ، ابراهيم عبد القوى ، إسلام الفار ، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى ، فوزى الحناوى، أحمد داوودا ، محمد جمال ، أحمد مكى ، حسام حسن .

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية .

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