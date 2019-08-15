هنادي مهنى تكشف دور منى الشاذلي في دخولها عالم التمثيل

تستضف الإعلامية منى الشاذلي الموسيقى الكبير هاني مهنى؛ ونجلته الفنانة هنادي مهنى التي شاركت في مسلسلين رمضان الماضي « بركة لأحمد سعد .. وزلزال لمحمد رمضان».



وقال هاني مهنى خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ إنه شارك نجلته في أول يوم تصوير لها بمسلسل بركة؛ موضحا أنه ذهب لدعمها النفسي.



وقالت هنادي؛ إنها شاركت في مسلسل أفراح إبليس 2؛ ولكنه أذيع على فضائية مشفرة لذا كانت شهرتها من خلال مسلسل زلزال لمحمد رمضان.



وأعلنت هنادي؛ أن منى الشاذلي كانت السبب في دخولها عالم التمثيل من خلال عرض صورتها في البرنامج في إحدي الحلقات؛ ورآها مخرج مسلسل أفراح إبليس واختارها للمشاركة في العمل.