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هنادي مهنى تكشف علاقتها بالراحل ياسر عرفات.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:03 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة هنادي مهنا؛ أنها شاركت في إحدي المناسبات وهي وصغيرة لدعم القضية الفلسطينية؛ موضحة أن المناسبة كانت في حفل في الأوبرا وحصلت على كوفية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتحدثت هنادي خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي» عن علاقة الصداقة بينها وبين أبيها الموسيقار هاني مهنى؛ مشيرة إلى أنها تغير عليه أكثر من والدتها.

وأعلنت هنادي أنها طباخة ماهرة بحكم أنها عاشت بمفردها؛ منوهة أن والدتها فرنسية الجنسية ولكنها تجيد الطبخ المصري. 

وأوضحت مهنى أنها درست في فرنسا؛ وكانت تعزم صاحبتها على أكلات مصرية شهيرة مثل الكشري والملوخية.

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