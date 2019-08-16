دخلت التمثيل بالصدفة.. هنادي مهنا: أحب المغامرة واختيار الأدوار الصعبة.. وهذه علاقتي بالراحل ياسر عرفات

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الموسيقى هاني مهني، وابنته الفنانة هنادي مهنى، حيث كشفت عن دخولها عالم التمثيل، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسلين رمضان الماضي « بركة» بطولة أحمد سعد .. و «زلزال» بطولة محمد رمضان»، مضيفة: كنت شغالة في حضانة وببيع منتجات على الشط للمصيفين.



كما كشفت هنتدي مهنا عن علاقتها بالراحل ياسر عرفات، وتحدثت أيضا عن علاقتها بوالدها ومدى حبها له، ووالدتها فرنسية الجنسية التي تجيد الطبخ المصري، مشيرة إلى أنها تحب المغامرة واختيار الأدوار الصعبة.



- هنادي مهنا تكشف دور منى الشاذلي في دخولها عالم التمثيل





وقالت هنادي مهنا؛ إنها شاركت في مسلسل أفراح إبليس 2؛ ولكنه أذيع على فضائية مشفرة لذا كانت شهرتها من خلال مسلسل زلزال لمحمد رمضان.



وأعلنت هنادي؛ أن منى الشاذلي كانت السبب في دخولها عالم التمثيل من خلال عرض صورتها في البرنامج في إحدي الحلقات؛ ورآها مخرج مسلسل أفراح إبليس واختارها للمشاركة في العمل.



وقال هاني مهنى؛ إنه شارك نجلته في أول يوم تصوير لها بمسلسل بركة؛ وذهب معها لدعمها النفسي.



-هنادي مهنى تكشف علاقتها بالراحل ياسر عرفات





قالت الفنانة هنادي مهنا؛ أنها شاركت في إحدي المناسبات وهي وصغيرة لدعم القضية الفلسطينية؛ موضحة أن المناسبة كانت في حفل في الأوبرا وحصلت على كوفية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.



وتحدثت هنادي عن علاقة الصداقة بينها وبين أبيها الموسيقار هاني مهنى؛ مشيرة إلى أنها تغير عليه أكثر من والدتها.



وأعلنت هنادي أنها طباخة ماهرة بحكم أنها عاشت بمفردها؛ منوهة أن والدتها فرنسية الجنسية ولكنها تجيد الطبخ المصري.



وأوضحت مهنى أنها درست في فرنسا؛ وكانت تعزم صاحبتها على أكلات مصرية شهيرة مثل الكشري والملوخية.



- هنادي مهنى: كنت شغالة في حضانة وببيع منتجات على الشط للمصيفين





تحدثت الفنانة هنادي مهنى؛ عن أدوارها في مسلسلي بركة وزلزال والتي شاركت فيهما في رمضان الماضي؛ مشيرة الي انها أحبت دورها في زلزال لانه متوقع أكثر من أي دور قدمته.



وأوضحت "مهنى" خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن دورها في مسلسل زلزال به العديد من الاحاسيس والمشاعر والبكاء؛ علاوة على أنها حبيية البطل؛ منوهة بأن دورها في مسلسل بركة كوميدي فهي لا ترى نفسها تجيد تقديم الكوميديا.



وقال والدها الموسيقار هاني مهنى؛ الذي شاركها الحلقة؛ إنه كان يعتقد أن ابنته سوف تتجه الي الغناء والموسيقى لكنها دخلت عالم التمثيل.



وفجر الموسيقار مفاجأة بأن ابنته عملت في اكثر من مهنة رغم صغر سنها منها مدرّسة في حضانة؛ علاوة على انها كانت تشتري منتجات منها «مراوح اليد» وتبيعها على الشط للمصيفين.



-إن كان حبيبك عسل متلزقش فيه.. هنادي مهنى تفشل في اختبار الأمثال





أكد الموسيقار هاني مهنى؛ أنه لا يمكن أن يعترض على لبس ابنته الفنانة هنادي مهنى؛ موضحا أنه سبق وأن ضربها بسبب أن صوتها ارتفع في النقاش معه.



وأوضح مهنى خلال استضافته ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ ان علاقته بابنته قوية وتربطهما صداقة؛ موضحا أنها تدافع عنه دائما عندما يحدث خلاف بينه وبين زوجته.



ومن جانبها قالت هنادي مهنى؛ انها تحب المغامرة واختيار الادوار الصعبة؛ ولذا شاركت في تقديم مسلسل "زلزال" المتسم بالمناخ الصعيدي.



وفشلت هنادي في اختبار الامثال؛ لدرجة انها لم تستطع تكمله المثل الشهير « ان كان حبيبك عسل .. » وقالت « ان كان حبيبك عسل ... متلزقش فيه».



- مبارزة موسيقية بين هاني مهنى وابنته هنادي على الهواء





دخل الموسيقار هاني مهنى وابنته هنادي مهنا؛ في مبارزة فنية من خلال العزف والغناء؛ ضمن فقرات برنامج «معكم»؛ للإعلامية منى الشاذلي.



وأدت هنادي مجموعة من الأغاني منها بتونس بيك للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية؛ منوهة أنها لا تجيد غناء الأغاني العربية خاصة أن والدتها فرنسية الجنسية وعاشت فترة كبيرة في الخارج.



مما دفع والدها أن يعزف موسيقى عربية وهي تغني باللغة الأجنبية «أغنية فيلم تيتانيك»؛ واستقبل الجمهور في الاستوديو الدويتو بالتصفيق الحاد.



وشارك هنادي الحلقة والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا وتحدثا سويا عن علاقتهما الأسرية والصداقة التي تربطهما معنا.