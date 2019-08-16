ربنا يوفقهم .. نجم يد الزمالك يوجه رسالة تهنئة لمنتخب الناشئين

المنتخب المصري تحت ١٩ سنه يفوز علي ايسلندا ٣٥/٣١ ويتأهل للمربع الذهبي لمواجهه البرتغال في الدور قبل النهائي

إن شاءالله ربنا يوفقهم ويوصلوا للمباراة النهائية ❤️🇪🇬💪🏻 pic.twitter.com/5dwbFnk3WZ — ahmed elahmar (@AhmedElahmar) August 15, 2019

وجه أحمد الأحمر نجم المنتخب الاول لكرة اليد و فريق الزمالك رسالة تهنئة لـ المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما امس فى إطار لقاءات دور الـ 8.ونشر أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ منتخب الناشئين و علق :" المنتخب المصري تحت ١٩ سنه يفوز علي ايسلندا ٣٥/٣١ ويتأهل للمربع الذهبي لمواجهة البرتغال في الدور قبل النهائيوأضاف :" إن شاءالله ربنا يوفقهم ويوصلوا للمباراة النهائية "ويلتقى المنتخب الوطنى مع الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا فى نصف النهائى غدا " السبت " فى تمام الساعة الخامسة والنصف .كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس فى دور.