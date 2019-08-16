ننشر أول صور من حريق ورشة سيارات في مدينة نصر



وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى التهم ورشة سيارات بمدينة نصر، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة الصباحية للتحقيق.



وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى أحداث حالة من الفزع لدى الأهالى خاصة أنها قريبة من منطقة سوق الخضراوات .



تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة سيارات بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر .



على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب٥ سيارات إطفاء و٢ خزان مياه وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحلات والورش المجاورة ، دون إصابات.

حصل صدى البلد علي أول صور من حريق شب في ورشة سيارات بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر، وتبين أن النيران التهمت محتويات الورشة بالكامل.