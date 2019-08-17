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ديني

الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:10 ص
الصلاة في القطار
الصلاة في القطار المتحرك
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة، مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة. وقد أفتى المجلس الشرعي بالجامعة الأشرفية مباركفور بالهند بجوازها دون إعادة، فهل هذا الحكم صحيح في ضوء الفقه الحنفي؟

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة.

وقال المفتي، إنه ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي.

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