الإعلاميون على السوشيال ميديا.. كويتية تهاجم نضال الاحمدية بسبب مطلقة وائل كفورى.. وشريف مدكور يوضح حقيقة تحويل قصر البارون إلى فندق

رامى رضوان يوضح طرق اختيار الصديق

إعلامية كويتية تهاجم نضال الأحمدية

شريف مدكور يقترح استثمار عربات المترو



رامى رضوان يوضح طرق اختيار الصديق والإعلاميون يردون :



إعلامية كويتية تهاجم نضال الأحمدية



هاجمت الاعلامية الكويتية مى العيدان ، الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور " انستجرام "بسبب نشر الأخيرة فيديو ضد مطلقة الفنان وائل كفورى أنجيلا بشارة وتأكيدها على وجود تسجيلات ووثائق ضدها تؤكد كلامها.



وقالت الإعلامية مى العيدان " نضال الأحمدية: مطلقة وائل كفوري ووثائق وحقائق وشتائم وفضائح وزحلة".



وأضافت مى العيدان "ياحلو نضال الاحمقيه و اهي تنكلم عن الصدق نسيتي لما بعثتي مسجات مكتوبه و صوتيه لي بالواتساب بعدين انكرتي عموما اللي يعرف انجيلا بشاره..قولولها اذا بدها برنامجي مفتوح لها عناد على نضال اللي اسمها على غير مسمي خل اتكلمني انجيلا بشاره و اعيوني لها ".



كانت نضال الاحمدية قد تساءلت عن سبب عدم كسر وائل كفوري الصمت وقوله الحقيقة رغم كل ما يحدث معه من مطلقته ، مشيرة إلى أنها تعرف كل الحقيقة ، وتمتلك تسجيلات صوتية ووثائق ضد مطلقته التى اتصلت بها تحرضها عليه.



ودعته إلى أخذ طفلتيه من مطلقته وقالت: “ليه خايف على بناتك بوقت عم يتم تدميرك من قبل لحام وجزارة؟ إذا انت ضيعوك كيف بيبقوا البنات؟”.



شريف مدكور يقترح استثمار عربات المترو ويوضح حقيقة تحويل قصر البارون لفندق :



نشر الإعلامى شريف مدكور، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو تعجب فيه من سكان مصر الجديدة الذين ضايقهم إزالة المترو.



وأضاف شريف مدكور، أن عدد سكان مصر الجديدة زاد بعد أن أصبح هناك طريق المطار، لافتًا إلى أن الشوارع تم توسعتها جدًا بعد إزالة المترو مثل شارع الأهرام وشارع الميرغنى، مؤكدًا أنه لا أحد أصبح يركب المترو .



واقترح شريف مدكور أن تصبح عربات المترو القديمة موجودة فى الميادين مثل سانت فاطيما وهليوبوليس وتريومف وتستخدم كمكتبات أو كافيهات أو عربات لبيع الزلابية والايس كريم.



واوضح حقيقة تحويل قصر البارون لفندق والشائعات التى تدور حول تطويره أنا من سكان مصر الجديدة وعزلت من سنة ونص ورحت مكان قريب منه تانى، وقصر البارون مهم لنا واتربينا حوله وهناك خزعبلات حول قصر البارون أهمها أن السور الذى تم إزالته هو السور القديم له والحقيقة أنه ليس أثريا بل تم إنشاؤه من 20 سنة بس وكان سيئ جدًا والسور الأصلى موجود فى الصور القديمة.



وأضاف شريف مدكور أن الشائعات التى تقول أنهم سيبنون سور كبير سيخفى القصر ليست صحيحة، بل ستكون عبارة عن أعمدة بينها السور الفورفورجيه الجديد بالطراز الهندى وسيكون لونه مثل المعابد الهندية وسيكون مناسبا له.



وتابع: أعتقد أنه لن يكون فندق لأن الغرف ليست كافية ، لذلك إن كان هناك نية لذلك يمكنهم البناء فى الحديقة لكن إن ظل بحالته وأصبح أوتيل غالى جدًا للسياحة هذا لا أراه عيب لأن فندق الماريوت كان قصر عمر الخيام وأصبح أوتيل شيك جدًا.



شيرين حمدى توجه رسالة مؤثرة لمنى زكى



بعد أن تفاعل الجمهور مع فيديو رقص منى زكى أثناء حضورها حفل جنيفر لوبيز ، وخطفت الأضواء هى وابنتها التى ظهرت لأول مرة بعد سنوات للجمهور نشرت الإعلامية شيرين حمدى صورة تجمعها بالنجمة منى زكى من الحفل ووجهت لها رسالة مؤثرة .



وقالت شيرين حمدى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام " : دائمًا أنا من معجبيها من بداية دخولها التمثيل ولسنوات ،وأول مرة قابلتها فى مهرجان الجونة الماضى".



وأضافت شيرين حمدى " لم أستطع الكلام عندما رحبت بى وقالت أنها تتابع برنامجى وتعرفنى وهذا كان فخر كبير لى".



وتابعت "منى زكى لا تعرفى ماذا تعنى لى هذه الكلمات أنتى نقية وأكثر حد على وجه الأرض موهوب ، وسأظل أتذكر هذه الكلمات الرائعة لتشجيعى ".



يتواصل الإعلاميون مع جمهورهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، ويتشاركون معهم اللحظات الخاصة بهم والصور الجديدة والذكريات واليوم جمعنا لكم ملخص ما نشره الإعلاميون ..نشر الإعلامى رامى رضوان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يوضح فيه الطريقة الصحيحة لاختيار الأصدقاء.وكتب رامى رضوان "كلمتين ماعرفش مصدرهم بس عجبوني: لما تيجي تختار صديق/ة..إختار اللي متربي في بيت الأصول..عشان اللي عنده أصل عنده كل حاجة..واللي ماعندوش أصل..ماعندوش أي حاجة حتى لو عنده كل حاجة،المجد لأولاد الأصول".وعلق إعلاميون على المنشور منهم الإعلامية مها بهنسى التى أكدت على كلامه قائلة " بالضبط " والإعلامى عمرو خليل الذى قال له " وانت ابن أصول حقيقى".