ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري مهاجما الجزيرة: تحاول بث الوقيعة بين السعودية والإمارات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:07 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأحداث الأخيرة في اليمن تنذر باشتعال الحرب على تلك الأراضي العربية الشقيقة.

لافتا إلي أن تلك الأحداث كانت فرصة لبعض الدول باعلامهم المعادي لبث الوقيعة بين الدول العربية.

وأضاف، مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن قناة الجزيرة القطرية وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا بث الوقيعة بين دول التحالف العربي، حيث سعوا للتفريق بين المملكة العربية السعودية والإمارات، دعما ومساندة لحزب الإصلاح اليمني.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن "الإصلاح اليمني" الذي تدعمه الجزيرة كان له الدور الأكبر في بث الفتنة داخل الصفوف اليمينة، خاصة خلال الأحداث الدموية الأخيرة في اليمن الشقيقة.

وأوضح مصطفى بكري، أن الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية والإمارات لتهدئة الأوضاع في اليمن، تزيد إيران من اشتعال الحرب عبر دعم الحوثيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف تورط الجزيرة في بث الوقيعة بين السعودية والإمارات

مصطفى بكري: الأحداث الأخيرة في اليمن تنذر بخطر حقيقي

ترشيحاتنا

مفاجأة في واقعة السيدة المختفية بالغربية.. صور

لشكه في سلوكهما.. مسن يذبح ابنتيه ويلقي جثتهما في الشارع بالحوامدية

صبري المنياوي يكشف حقيقة انضمام نجم الاهلي للاسماعيلي.. فيديو

فيفي عبده تدخل المستشفى.. تعرف على التفاصيل

رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر

قتل عشرات الإسرائيليين.. تعرف على سبب الوفاة الرئيسي في تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

أنا هخلص كل حاجة الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل جديدة حول الواقعة.. صور

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل