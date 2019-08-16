مصطفى بكري مهاجما الجزيرة: تحاول بث الوقيعة بين السعودية والإمارات





لافتا إلي أن تلك الأحداث كانت فرصة لبعض الدول باعلامهم المعادي لبث الوقيعة بين الدول العربية.



وأضاف، مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن قناة الجزيرة القطرية وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا بث الوقيعة بين دول التحالف العربي، حيث سعوا للتفريق بين المملكة العربية السعودية والإمارات، دعما ومساندة لحزب الإصلاح اليمني.



وأشار مصطفى بكري، إلى أن "الإصلاح اليمني" الذي تدعمه الجزيرة كان له الدور الأكبر في بث الفتنة داخل الصفوف اليمينة، خاصة خلال الأحداث الدموية الأخيرة في اليمن الشقيقة.



وأوضح مصطفى بكري، أن الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية والإمارات لتهدئة الأوضاع في اليمن، تزيد إيران من اشتعال الحرب عبر دعم الحوثيين.

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأحداث الأخيرة في اليمن تنذر باشتعال الحرب على تلك الأراضي العربية الشقيقة.