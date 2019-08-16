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حوادث

مصرع زوجين وإصابة نجلتهما في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:29 م
مصرع زوجين واصابة
مصرع زوجين واصابة نجلتهما في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة
ايمن محمود
لقي زوجان مصرعهما وأصيبت نجلتهما بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بطريق بمحور الضبعة - روض الفرج.

أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع إسماعيل محمد محمود ٤٥ سنة القاهرة وزوجته ولاء حسن أحمد ٣٥ سنة القاهرة، بالإضافة إلى إصابة نجلتهما أسيل إسماعيل محمد محمود ٦سنوات تعاني اشتباه p.c وكدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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