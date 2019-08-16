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رياضة

بن شرقي يسجل الهدف الخامس للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:22 م
بن شرقي
بن شرقي
عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الخامس في شباك منافسه ديكاداها الصومالي، فى ذهاب دور الـ٦٤ من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز أشرف بن شرقي الهدف عن طريق تسديدة نحو المرمى بعد ان تسلم الكرة من شيكابالا الذي راوغ مدافعي فريق ديكاداها الصومالي ومهد الطريق لـ بن شرقي الذي وضع الكرة في الشباك بكل سهولة.

كما سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وتسبب في الهدف الثاني عن طريق تسديدة اصطدمت في مدافع الفريق الصومالي وسكنت الشباك عن طريق النيران الصديقة.

وسجل عمر السعيد الهدف للزمالك عن طريق متابعة مميزة لتمريرة شيكابالا، الذي مرر كرة سحرية من أمام المدافعين في الدقيقة 46 من الوقت المحتس بدل من ضائع ليضعها السعيد في المرمى ويعلن عن الهدف الثالث للزمالك.

وأحرز محمود حمدي الونش الهدف الرابع في الدقيقة 49 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة لتمريرة حمدي النقاز الذي تسلم الكرة من شيكابالا، ووضعها في شباك حارس مرمى الفريق الصومالي.

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