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بعد توقف لمدة طويلة.. عودة جراحات القلب والصدر بمستشفى كفر سعد بدمياط

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:37 م
الدكتور خالد عبدالغني،
الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط
زينب الزغبي
أعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إجراء بمستشفى كفر سعد أولي عمليات جراحة القلب والصدر بعد توقف طويل وذلك بعد التعاقد مع الدكتور جمال عبد الشافي - أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة الأزهر.

ولفت " عبدالغني" إلي أنه تم إجراء الجراحة لشاب في الثلاثين من عمره بعد تعرضه لطعنة في القلب مما أدى إلى تجمع دموي حول عضلة القلب بغشاء التامور وتمزق بالرئة اليسرى ونزيف داخل تجويف الصدر الأيسر.

وتم عمل الإسعافات الأولية فور وصول المريض إلى مستشفى كفر سعد، وتم عمل الأشعات المقطعية علي الصدر وتبين حاجة المريض إلى التدخل الجراحي السريع وتم دخول المريض غرفة العمليات علي وجه السرعة وتم استكشاف الصدر الأيسر وتفريغ التجمع الدموي بالصدر وإصلاح التمزق الموجود بالرئة وتم عمل شق بغشاء التامور حول القلب وتفريغ الدم من حول عضلة القلب وتركيب انبوبتين بالصدر، وخرج المريض في حالة جيدة مستقرة بعد العملية ونقله إلى العناية المركزة تحت الملاحظة وتلقي العلاج المناسب.

يأتي ذلك تفعيلا للتعاقدات التي تمت في الفترة الأخيرة بالتخصصات النادرة والدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بناء على موافقة مجلس أمناء مستشفي كفر سعد المركزي.

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