أطعمة عليك تناولها أثناء الحمل.. وأخرى احترس منها

تتخوف العديد من السيدات من تناول بعض الأطعمة أثناء الحمل لذلك نقدم لك بعض الأطعمة التي عليك تناولها أثناء الحمل وأخرى أطعمة عليك تجنبها أثناء الحمل ،مع الحرص على مراعاة تناول نظام غذائي صحي ومتنوع يحتوي على عناصر غذائية صحيحة، يمكن أن تساعد الجنين على النمو كما ينبغي.



وينصح الأطباء أنه يجب ان تتناول النساء الحوامل خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم وتغييرها قدر الإمكان، يمكن أن تكون الفواكه طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة.



أطعمة عليك تناولها أثناء الحمل:



وإن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات أثناء الحمل يزود النساء الحوامل تغذية كافية لدعم نمو الطفل، كما يجب أن يقلل من مخاطر بعض الأمراض والعيوب ويساعد على تغذية جسم المرأة.



يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة على الفاكهة طريقة رائعة لزيادة كمية الفيتامينات بالإضافة إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفيما يلي ، نقوم بإدراج 12 نوع من أفضل الفواكه لكي تضمينها في نظام غذائي صحي للحمل، وتشمل:



ويحتوي المشمش على الفيتامينات A و C و E، والكلسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وبيتا كاروتين، والفوسفور، والسيليكون، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في نمو الطفل ونموه، ويمكن أن يمنع الحديد فقر الدم والكالسيوم يساعد على نمو العظام والأسنان.



البرتقال مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وفيتامين سي، وماء، حيث ان البرتقال لديه قدرة كبيرة ليجعل الشخص رطب وصحي، ويمكن أن يساعد فيتامين C في منع تلف الخلايا والمساعدة في امتصاص الحديد.



يمكن أن يمنع حمض الفوليك منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تسبب تشوهات في الدماغ والحبل الشوكي لدى الطفل.



ويعد المانجو غني بالفيتامينات أ و ج، ويمكن لكوب واحد من عصير المانجو ان يوفر 100 في المئة من البدل اليومي الموصى به للشخص من فيتامين C وأكثر من ثلث من فيتامين A.



قد يكون لدى الطفل الذي يولد بنقص فيتامين أ مناعة أقل وخطر أعلى من مضاعفات ما بعد الولادة ، مثل التهابات الجهاز التنفسي.



أطعمة عليك تناولها فى الشهور الأولى من الحمل:



وتوفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البوتاسيوم، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الألياف في نظام غذائي الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة، ويمكن للبوتاسيوم الاستفادة من صحة القلب لكل من المرأة والطفل، كما أنه يحفز تجديد الخلايا.



يمكن للرمان أن يوفر للنساء الحوامل الكثير من فيتامين ك، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والبروتين، حيث ان الرمان غني بالمغذيات التي تعتبر أيضًا مصدر جيد للطاقة ، وهناك نسب عالية من الحديد والتي تمنع نقص الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة العظام.



وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل المشيمة.



ويعتبر الأفوكادو مصدر ممتاز لما يلي: الفيتامينات C و E و K، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وفيتامين ب، والبوتاسيوم، والنحاس، ود يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تقدم الطاقة و لمنع عيوب الأنبوب العصبي، كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والأنسجة في المخ.



يمكن أن يوفر البوتاسيوم في الأفوكادو الراحة من تقلصات الساق ، ومن الأعراض الأخرى الشائعة أثناء الحمل ، ولا سيما في الثلث الثالث من الحمل.



أطعمة عليك تجنبها أثناء الحمل:



تناول المأكولات بكميات كبيرة وتنوعها مهم للمرأة الحامل وجنينها, ولكن ثبت طبيا أن هناك بعض الأنواع قد تتسبب في ضرر أثناء نمو الجنين..تعرفي علي المأكولات التي يجب تجنبها أثناء فترة حملك:

-الكافيين

موجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ،و خاصة اول 3 اشهر من الحمل , اذا كنتي تعاتدي علي تناول القهوة فيكتفي 200 ملليجرام.



- الحليب غير المبستر وبعض منتجات الألبان:

الحليب غير متبستر و بعض الجبن

عدم تناول الحليب الغير متبستر، فالحليب غير المبستر قد يكون ملوثًا ، ايضًا بعض الأجبان الجديدة الصنع كالجبنة الزرقاء والفيتا والريكوتا .

-البيض النئ:

عليك تجنب جميع الأطعمة المحتوية على البيض النئ غير كامل النضج، فقد يحتوي على السالمونيلا الضارة.

-الأسماك ذات المحتوى العالي من الزئبق:

وفقًا للدراسات فإن استهلاك الحامل لمنتجات عالية في مستوى الزئبق يؤدي الى تلف خلايا دماغ الجنين ووقف النمو، لذلك تجنب الاسماك ذات المستوى العالي من الزئبق كسمك القرش والماكريل وأبو سيف وبلاط الملك والتونة.



مصدر المعلومات موقع بولد سكاى .