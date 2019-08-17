برلمانية: تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم إنجاز كبير

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه لأول مرة يتم تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يعتبر إنجازا كبيرا لجامعة القاهرة، ونحن قاردين على أن نتقدم فى المراكز حتى نصل فى التصنيف إلى رقم 50.



وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا يجب أن نضع هذا التصنيف فى اعتبارنا، مشيرا إلى أن مصر كانت ضمن هذا التصنيف ضمن 500 جامعة خلال السنوات السابقة، ثم عادت مرة اخرى لتتواجد ضمن الـ300 فى التصنيف.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن عودة جامعة القاهرة إلى التصنيف يعتبر إنجازا حتى تستعيد مكانتها مرة أخرى، مطالبا الجامعات المصرية الأخرى بأن تحذو حذو جامعة القاهرة حتى نرى أكثر من جامعة مصرية فى التصنيف خلال العام المقبل، خاصة فى ظل اهتمامنا بتطوير الجامعات خلال العامين الماضيين.



وكانت جامعة القاهرة قد نجحت لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.



ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، إضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.