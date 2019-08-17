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فن

لطيفة التونسية تشارك الجمهور فرحتها بنجاح ألبومها الجديد

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:46 م
لطيفة
لطيفة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة لطيفة تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن البومها الجديد.

وقالت لطيفة فى هذه التغريدة : "أنا فرحانة وفخورة بمستوى الالبوم واعتقد باذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لى فى حياتى".

وتابعت لطيفة قائلة : "ماستر 90% من ألبومى لسه واصلنى من لندن، بجد مفاجأااات فيه أنا نفسى مش مصدقة انى سجلتها، اقلكم منكم غنوة لأول مرة هذا الشكل يتعمل فى العالم".

وأضافت لطيفة : "حبيت افرحكم بس وبكرة ان شاء الله اعطيكم شوية تفاصيل حتفاجئكم".

وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.

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