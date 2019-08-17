لطيفة التونسية تشارك الجمهور فرحتها بنجاح ألبومها الجديد

نشرت الفنانة لطيفة تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن البومها الجديد.



وقالت لطيفة فى هذه التغريدة : "أنا فرحانة وفخورة بمستوى الالبوم واعتقد باذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لى فى حياتى".



وتابعت لطيفة قائلة : "ماستر 90% من ألبومى لسه واصلنى من لندن، بجد مفاجأااات فيه أنا نفسى مش مصدقة انى سجلتها، اقلكم منكم غنوة لأول مرة هذا الشكل يتعمل فى العالم".



وأضافت لطيفة : "حبيت افرحكم بس وبكرة ان شاء الله اعطيكم شوية تفاصيل حتفاجئكم".



وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.