لطيفة التونسية تشارك الجمهور فرحتها بنجاح ألبومها الجديد

نشرت الفنانة لطيفة تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن البومها الجديد.
وقالت لطيفة فى هذه التغريدة : "أنا فرحانة وفخورة بمستوى الالبوم واعتقد باذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لى فى حياتى".
وتابعت لطيفة قائلة : "ماستر 90% من ألبومى لسه واصلنى من لندن، بجد مفاجأااات فيه أنا نفسى مش مصدقة انى سجلتها، اقلكم منكم غنوة لأول مرة هذا الشكل يتعمل فى العالم".
وأضافت لطيفة : "حبيت افرحكم بس وبكرة ان شاء الله اعطيكم شوية تفاصيل حتفاجئكم".
وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.
وقالت لطيفة فى هذه التغريدة : "أنا فرحانة وفخورة بمستوى الالبوم واعتقد باذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لى فى حياتى".
وتابعت لطيفة قائلة : "ماستر 90% من ألبومى لسه واصلنى من لندن، بجد مفاجأااات فيه أنا نفسى مش مصدقة انى سجلتها، اقلكم منكم غنوة لأول مرة هذا الشكل يتعمل فى العالم".
وأضافت لطيفة : "حبيت افرحكم بس وبكرة ان شاء الله اعطيكم شوية تفاصيل حتفاجئكم".
وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.