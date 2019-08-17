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فيديوجراف| اسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة 2019

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:58 م
اسعار السجائر الجديدة
اسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة
علياء فوزي - إعداد: إسلام عبد الهادي
أعلنت شركة الشرقية للدخان، عن زيادة أسعار السجائر بنسبة تتراوح ما بين 4.5 إلى 6%، وهو ما ترتب عليه ارتفاع اسعار السجائر المحلية.

سجلت اسعار السجائر فى مصر زيادات جديدة في صنف سجائر مونديال بأنواعه من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه و اسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، حسبما أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن اسعار السجائر بعد الارتفاعات الجديدة.

من خلال الفيديوجراف تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة، وتفاصيل اسعار السجائر المحلية بعد الزيادة.

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