مصر تقهر الكبار وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019



تأهل منتخب مصر للناشئين لنهائى بطولة كأس العالم لليد المقامة حاليا فى مقدونيا بعد الفوز على البرتغال 41/ 36 فى المباراة التى أقيمت بينهما منذ قليل فى نصف نهائى البطولة .



واصل المنتخب صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل النهائى لينتظر الفائز من المانيا والدنمارك .



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.



وفى دور الـ 16 فاز علي سلوفينيا بنتيجة 30-23 ليصعد الى دور الثمانية ليواجه ايسلندا ويفوز 35 / 31 .



وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

