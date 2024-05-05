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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدموا اعتذار.. كيف تعاملت هيئة الاستعلامات مع تقرير بلومبرج عن الاقتصاد المصري؟

رشوان
رشوان

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن كيفية تعامل هيئة الاستعلامات مع وكالة بلومبرج بعد تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري واعتذارها والتعديل.
 

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وقال ضياء رشوان خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية " سي بي سي" أننا تفاجنا منذ أيام بوجود موضوع لوكالة بلومبرج يتحدث عن الاستثمارات العربية في مصر،  وقامت بعض الصفحات التابعة للوكالة بتحريف الأمر وكتبت عناوين " مصر للبيع" .

ونوه بأن السوشيال في البلاد الكبرى، وسيلة للنقل فيما يتعلق بالوكالات الكبرى مثل بلومبرج، ولكن ما حدث بشأن هذه الواقعة كان اختراع منهم.

وأردف: "تواصلنا مع بلومبرج، بالخطأ الفادح والمعلومات المغلوطة عن الاقتصاد المصري واعترفوا به وتم التصحيح على الفور على كافة صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

واختتم: "يوجد تحقيق الآن في الواقعة، وعوقب من قام بهذا الأمر، وهذا شيء محمود من الوكالة، وفي النهاية نبحث عن الحقيقة".

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات هيئة الاستعلامات المعلومات المغلوطة الهيئة العامة للاستعلامات الإعلامية قصواء الخلالي الإقتصاد المصرى الاستثمارات العربية

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