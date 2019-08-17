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رياضة

شوط مجنون..مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدما على توتنهام 2-1..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:25 م
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
أحمد هاني
تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نظيره توتنهام بنتيجة بهدفين لهدف في الشوط الأول، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الإتحاد"، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول للسيتي خلال الدقيقة 20 عبر النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف بالتساوى مع بوكي لاعب نورويتش سيتي.

وبعدها بثلاث دقائق وتحديدا في الدقيقة 23 نجح توتنهام في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني إريك لاميلا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 من عمر المباراة عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

كان السيتي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الاولى على حساب وست هام يونايتد 5-0، في المقابل فاز توتنهام على أستون فيلا 3-1 .

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التتوج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما توج بلقب "الدرع الخيرية" منذ نحو أسبوعين.

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شوط مجنون..مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدما على توتنهام 2-1..فيديو

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