تزوجت مرة واحدة .. راندا البحيري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها الحقيقي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة راندا البحيري والتي أكملت اليوم عامها ال36 ، فهي من مواليد 18 أغسطس 1983.



بدأت راندا البحيري مشوارها الفني عام 1998 وشاركت في بطولة عدد من الأفلام منها خليج نعمة وواحد صعيدي وصابر جوجل والعيال هربت وبنت من دار السلام .



ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها سلسال الدم وحالة عشق وعفاريت السيالة.



وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.