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رياضة

بيراميدز يباغت الاهلي بهدف فى بداية الشوط الثاني ..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:28 م
أيريك تيراروي
أيريك تيراروي
حسن العمدة - حسام الحارتي
أحرز أيريك تيراروي الهدف الاول لفريقه بيراميدز فى شباك الاهلي ، في الدقائق الاولى من عمر الشوط الثاني، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 55 عن طريق تيراوري بعد تلقيه تمريرة رائعه من عبده لاومالا داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة فتسكن شباك محمد الشناوي .

وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :

أحمد الشناوي

محمد حمدي ، أحمد أيمن منصور، علي جبر ، رجب بكار

محمد فتحي ، نبيل دونجا

إيريك تراوري ، عبد الله السعيد ، عبده لاومالا

أحمد علي

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