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رياضة

كأس العالم ليد الناشئين 2019 .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة مصر وألمانيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:04 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للناشئن
ريهام بكير
تنطلق مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 ، اليوم الأحد ، بين مصر وألمانيا في البطولة المقامة حاليا في مقدونيا.

ويلتقي منتخبا مصر وألمانيا في نهائي تاريخي للفراعنة، حيث إنه التأهل الأول لهم إلى النهائي سعيا لكتابة التاريخ.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وألمانيا ، اليوم الأحد في السادسة مساء ، وتذاع مباشرة عبر قناة تايم سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية للمباريات.

يذكر أن منتخبنا الوطني استهل لقاءاته في البطولة بالفوز على نظيره السويدي بنتيجة 32 - 29، قبل أن يخسر من فرنسا بنتيجة 32 - 28، ثم فاز على نظيره التايواني بنتيجة 36 - 25، واكتسح منتخبنا نظيره الكندي بنتيجة 47 - 20

وكان الفوز الأخير بدور المجموعات على المنتخب المجري بنتيجة 31 - 24، وتخطى منتخبنا الوطني عقبة نظيره السلوفيني بنتيجة 30 - 23 في ربع النهائي، وفاز على المنتخب الأيسلندي في دور الـ8 بنتيجة 35 - 31، وأخيرا الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 - 36

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