دونجا: يكشف خطأ ارتكبه الأهلي واستغله بيراميدز فى إقصائه من الكأس

كشف نبيل دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز عن نقطة الضعف داخل صفوف النادي الأهلي الذي استغلها الفريق في مباراة كأس مصر.



وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قدمنا مباراة جيدة في أرض الملعب، الفترة المقبلة ستكون أفضل بعد أن تنسجم الصفقات الجديدة مع الفريق".



واختتم "الأهلي يعاني من الهجمات المرتدة بسبب الطابع الهجومي لدى أغلب لاعبيه والجميع يكون في الجانب الهجومي وهذا ما قمنا باستغلاله للفوز بالمباراة".

