شاطئ الموت.. مصيف الغلابة في ادكو أقصر طريق إلى الآخرة.. يبتلع الشباب ويعاني من الإهمال.. والأهالي يطالبون بعودة حرس الحدود.. صور

"صدى البلد "يرصد واقع شاطئ الغلابة بادكو

شاطئ ادكو يحول فرحة العيد لمأتم بعد غرق 3 شباب

الاهالى للحكومة يا تطوروا الشاطئ ياتغلقوه ونطالب بعودة حرس الحدود

نائب ادكو طالبت الحكومة بتطوير الشاطئ وتقدمت بطلب لرئيس مجلس النواب

نطالب محافظ البحيرة وهيئة حماية الشواطئ بزيارة المصيف لرؤية مشاكله على الوقع

حضانات ادكو تنظم رحلات للاطفال فى عمل الزهور للشاطئ رغم خطورته وابتلاعه للكبار

الاهالى تطالب الشركات الاستثمارية بادكو بالمشاركة الاجتماعية فى تطوير شاطئ ومصيف ادكو





أصبح شاطئ مصيف ادكو بمحافظة البحيرة خطرا داهما يهدد حياة المصطافين والأهالى بإدكو والمراكز المحيطة حيث أطلق عليه المصطافون شاطئ الموت لأن "الداخل للمصيف مفقود والخارج مولود " خاصة بعد أن ابتلع البحر العديد من زينة الشباب اخرهم شابان ثانى ايام العيد أثناء قيامهم بالسباحة ولا يمر أى عيد على شاطئ مصيف ادكو إلا وان يكون هناك ضحيته غرق شاب أو شابان شهريا فى أجازة الصيف.





يعتبر شاطئ مصيف ادكو هو المتنفس الوحيد والأرخص للغلابة بمحافظة البحيرة والمناطق المحيطة بها، وعلى الرغم من ذلك يتجاهله المسؤولون بمحافظة البحيرة وبجهاز حماية الشواطئ ولم يدرج حتى الآن فى أى خطة تطوير أو إحلال وتجديد علما بأنه يوجد العديد من الشركات المستفيدة من شاطئ ادكو تتجاهل دور المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع المحلى ولم تساهم أو تبادر فى اى أعمال لتطوير الشاطئ وتأمينه للحد من ظاهرة غرق الشباب. .موقع " صدى البلد " الإخبارى يرصد مشاكل شاطئ مصيف إدكو والكوارث التى تسببها للأسر والأهالي.





أكد "يمين عبد المنعم الرجال "موظف بوزارة الثقافة وأحد أهالى مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أن شاطىء البحر"المصيف " منذ أن عرفناه لم يتغير وضعه ولا طبيعته وما يحدث كل فتره من حصد أرواح شباب ادكو شىء يدعو للدهشة والاستغراب متسائلا : هل الخطأ من البحر أم من الشباب أم من المسئولين عن الشاطيء بمجلس المدينه؟





وقال إن كان شاطئ مصيف ادكو غير معترف به فلابد من وجود خدمات خاصه بوسائل بالأمن والأمان وسلامة المصطافين والتعاقد مع من يجيد السباحه كمنقذ، كما يفتقد للعلامات الإرشادية.





وطالب محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بوضع حل لشاطىء ادكو حاصد الأرواح الذى تحول من مكان يستمتع به المصطافين لمكان يبتلع كل من يقترب للحفاظ على أرواح المواطنين أو غلق الشاطىء حتى يتم وضع حل جذري والاهتمام بعمل شاطىء كباقي الشواطىء كما وعدونا المسؤولين بالمحافظه من قبل طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل شاطىء من رشيد للمعديه تبع خطة تطوير رشيد.





فيما أكد عادل عبد الجواد أحد اهالى إدكو، أن ثانى ايام عيد الأضحى المبارك كان يوم أسود على المواطنين والمصطافين بسبب غرق 3 شباب فى البحر تم انقاذ أحدهم ووفاة الاخران،متسائلا: أين هيئه حمايه الشواطئ للإهتمام بشاطىء مصيف ادكو من شواطئ الإسكندرية ومطروح؟..هى محافظتنا مش موجودة على الخريطة ولا إيه ؟!

أاما خميس محمد، أحد أهالى إدكو يطالب اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة والمسؤولين بعمل رحلة لزيارة شاطىء مصيف ادكو لرؤيته على الواقع وسرعة اتخاذ اجراءات الامن والسلامة والانقاذ مثل كل شواطىء مصر او اغلاقه.





كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغان اول ثانى ايام عيد الأضحى المبارك من مركز شرطة ادكو بوجود غريق بشاطىء مصيف ادكو وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين أنه أثناء قيام كلا من عبد المنعم محمد عبد المنعم مراد ٢٢ سنه ، وإسلام إبراهيم محمد ٢٣ سنة،،ومحمود صلاح عكر جميعهم مقيمين بادكو ورشيد بالسباحة في مياه البحر اصطدما بصخرة مما تسبب في إصابة الأول ووفاة وغرق الثاني والثالث .





وفى نفس السياق على الرغم من التحذيرات بعدم اقتراب الكبار لشاطىء مصيف ادكو لعدم توافر وسائل الأمن والأمان إلا أننا نجد أن حضانة بداية لرعاية الأطفال بإدكو قامت بتنظيم رحلتين لشاطىء الذى ابتلع العديد من شباب ادكو لخطورته ويناشد الأهالى المسؤولين بعدم تنظيم أى رحلات سواء للكبار أو الصغاى لشاطىء مصيف ادكو لخطورته.





من جانبه، اكد مسؤول المصيف أن المصيف ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج لدعم مالي وميزانية خاصة لتطويره وإنشاء وحدة انقاذ واستكمال توصيل المرافق له من مياه وكهرباء وانشاء كافتيريات ودورات للمياه مطالبا بإنشاء بوابة خاصة للشاطى وعمل تذاكر لدخول الشاطىء لتوظيف مورادها للإنفاق على عمليات التطوير أسوة بباقى الشواطىء بالإضافة الى تعين حراسة مشددة عليه لمنع دخول المواطنين أثناء النوات وعمل لوحات إرشادية بالمناطق الخطرة، موضحًا أن الشاطئ اندثرت مساحته وتقلصت بشكل كبير فى اعقاب ثورة يناير بسبب استغلال الصيادين له في عمليات الصيد .





وطالب محمد على فرج احد المصطافين المقيمن بمركز كفر الدوار وبالقرب من شاطئ ادكو الشركات الاستثمارية والبترولية التى تم اقامتها على شاطئ البحر بادكو بالمشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع المحلى بادكو وتطوير شاطئ ومصيف ادكو مشيرا الى ان هذه الشركات استفادت بارض شاطئ البحر وقامت بشراء الاراضى بمبالغ زهيدة واصبحت حاليا شركات عملاقة لابد من مساهمتها وتطوعها فى تطوير شاطئ ادكو.





واعرب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بالبحيرة عن غضبه الشديد لسوء اوضاع شاطيء إدكو الذى أصبح شاطىء الموت ويمثل خطورة بالغة على المواطنين، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة حفاظًا على أرواحهم وحمايتهم نظرًا لكثرة حالات الغرق في الشاطئ.



