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فن

بعد ظهورها بـ كاش مايوه فاضح.. أروى جودة تثير غضب جمهورها

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:02 ص
اروى جودة
اروى جودة
شروق حمدى
تعرضت اروى جودة لانتقادات حادة من جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، عقب ظهورها بكاش مايوه فاضح.

ونشرت أروى جودة عبر حسابها على انستجرام صورة أثناء قضاء عطلتها الصيفية ظهرت بها بالكاش مايو، حيث أثارت الصورة الجدل بين متابعيها، وتسبب في غضبهم.

وجاءت أبرز التعليقات

فين رقتك اللى اتعودنا عليها
ايه الجمال ده
جميلة
زى القمر

يذكر أن أروى جودة حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا، في عامي 2004 و2005.

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