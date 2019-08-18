في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

إذا كان لديك هاتف ذكي قديم يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك الاستفادة منه بدلًا من بيعه بسعر رخيص.





بدأت الهواتف الذكية، في العامين الأخيرين، في تقديم هواتف بكاميرا جيدة النوعية وسعة الذاكرة كبيرة وحتى عمر البطارية أطول، لذا، بدلًا من بيع هاتف "أندرويد" قديم، فيمكنك تحويله إلى كاميرا أمان منزلية.





ووفقا لموقع "جاجيتس ناو" التقني، يعد هاتف "أندرويد" الذكي أكثر إحكاما من كاميرا CCTV ويمكن إخفاؤه أو تمويهه في أي مكان داخل منزلك، كل ما تحتاجه هو تطبيق لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا أمنية.





ويمكن لتطبيق Alfred Camera تحويل أي هاتف ذكي قديم إلى كاميرا أمنية في دقائق، وباستخدام التطبيق، يمكنك إما اختيار مشاهدة البث المباشر على هاتف محمول آخر تستخدمه أو حتى اختيار مشاهدة البث المباشر على جهاز كمبيوتر أيضًا.





إليك ما ستحتاج إليه:

- اتصال Wi-Fi في المنزل أو على الأقل اتصال 4G بهاتفك القديم

- بنك طاقة أو مصدر طاقة قريب أو التأكد من عدم نفاد طاقة البطارية القديمة

- قم بإنشاء حساب جوجل مخصص لهذا الغرض.. لضمان أفضل الخصوصية، يوصى دائمًا بعدم استخدام حسابك الرئيسي في "جوجل" لهذا النوع من التطبيقات.





الخطوات:

- على هاتف أندرويد القديم بعد إعادة ضبط المصنع، قم بتنزيل تطبيق Alfred Camera.





- حدّد هاتف القديم كـ "كاميرا" عندما يسأل التطبيق "استخدم هذا الجهاز باسم".





- يطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، استخدم حساب جوجل الجديد لتسجيل الدخول.. وسيبدأ جهازك في العمل ككاميرا مراقبة.



