ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مدينة 6 أكتوبر: رفع المخلفات بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:08 ص
مناطق بأكتوبر بعد
مناطق بأكتوبر بعد إزالة المخالفات
آمنة عبد العظيم
صرّح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك بمناطق السياحية الرابعة والسادسة.

وأوضح بيان، الأحد، أن ذلك يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر لرفع المخلفات بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة من الجهاز، وبالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات النظافة اليومية المكثفة بالمدينة، والتي تشمل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة لأعمال النظافة الاعتيادية اليوميّة، وجارِ العمل تباعًا حتى تشمل المدينة بأكملها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة المستقبل

رئيس الجهاز: رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بـ6 أكتوبر

استمرار حملات مصادرة التوك توك وإزالة المخالفات ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر

حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات في أكتوبر

الإسكان: البدء فى رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بدمياط الجديدة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يمنع سير التوك توك

ترشيحاتنا

أسود وشكله وحش.. قصة منع أحمد زكي من مشاركة سعاد حسني في فيلم الكرنك

مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 .. فيديو

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات الأسد الملك.. فنان يحرج ديزني بتعديل نسخة سيمبا

بعد خروج الأهلي من كأس مصر.. الجمهور يطالب بـ عماد النحاس وأحمد ناجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح