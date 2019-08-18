رئيس مدينة 6 أكتوبر: رفع المخلفات بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة

صرّح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك بمناطق السياحية الرابعة والسادسة.



وأوضح بيان، الأحد، أن ذلك يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر لرفع المخلفات بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة من الجهاز، وبالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.



وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات النظافة اليومية المكثفة بالمدينة، والتي تشمل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة لأعمال النظافة الاعتيادية اليوميّة، وجارِ العمل تباعًا حتى تشمل المدينة بأكملها.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.