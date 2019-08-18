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فن

إلهام شاهين لـ صدى البلد: متحمسة بشكل كبير لـ أهل العيب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:49 م
الهام شاهبن
الهام شاهبن
نورا نبيل
قالت إلهام شاهين إنها تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم أهل العيب ومن المقرر أن يشاركها البطولة منة شلبي.

وأضافت إلهام شاهين لـ صدى البلد، أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، إلا أنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.

كان فيلم أهل العيب شهد اعتذار يسرا ومن قبلها غادة عبد الرازق.

يذكر أن فيلم يوم للستات هو آخر عمل سينمائي شاركت إلهام شاهين في بطولته وتعاون معها نخبة كبيرة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وناهد السباعي.

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