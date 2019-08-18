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ديني

أمين الفتوى يبين الثواب العظيم لمن يتصدق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:33 م
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونة (هل تجوز الصدقة بنية مباركة الرزق وإرضاء الله؟).

وأجاب وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: يجوز أن يستحضر المسلم هذه النية بل وحتى لو لم يستحضرها هذه الصدقة تكون سببًا فى بركة الرزق.

وأشار الى أن الصدقة شأنها عظيم عند الله فقبل أن تقع فى يد الفقير تقع فى كف الرحمن أى يتقبلها الله من صاحبها قبل أن تصل إلى مستحقها من شأنها العظيم، (فإن الرجل ليتصدق بالصدقة فينميها الله سبحانه وتعالى لصاحبها حتى يأتى يوم القيامة فيجدها مثل الجبل).

واستدل بقوله تعالى {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ}، وبحديث "إن الصدقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ مِيتَة السُّوءِ"، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ".

وتابع: أن الصدقة تكون سببًا فى زيادة الرزق بركته، ولا بأس بأن يستحضر المسلم هذه النية إلى جانب نية الصدقة عند أدائها.

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