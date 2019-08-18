إحالة واقعة خروج مريض قبل استكمال علاجه بمستشفى أسوان العام للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة خروج مريض من مستشفى أسوان التخصصي العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي للتحقيق الفوري ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.





ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفي بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل.





ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه بناءً على تكليف محافظ أسوان فقد قام بالتوجه على الفور إلى مستشفى أسوان التخصصي العام للتعرف على ملابسات هذه الواقعة، حيث تبين أن المريض يعاني من حالة نفسية وغير واعٍ لما يدور حوله، كما أن المريض لم يدرك بيانته الشخصية.



