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محافظات

إحالة واقعة خروج مريض قبل استكمال علاجه بمستشفى أسوان العام للتحقيق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:57 م
إحالة واقعة خروج
إحالة واقعة خروج مريض قبل إستكمال برنامجه العلاجى
شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة خروج مريض من مستشفى أسوان التخصصي العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي للتحقيق الفوري ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفي بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه بناءً على تكليف محافظ أسوان فقد قام بالتوجه على الفور إلى مستشفى أسوان التخصصي العام للتعرف على ملابسات هذه الواقعة، حيث تبين أن المريض يعاني من حالة نفسية وغير واعٍ لما يدور حوله، كما أن المريض لم يدرك بيانته الشخصية. 

ولفت وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن إحدى الممرضات سمحت له بالخروج بعد تلقي الجزء الأول من العلاج، وقد تم تحويل هذه الممرضة للشئون القانونية للتحقيق معها لهذا التصرف غير المسئول، وقد حاول المريض الخروج مرة أخرى ، ولكن القائم بأعمال مستشفى أسوان التخصصي العام قد قام بإرجاع المريض مرة أخرى ومنعه من الخروج بشكل نهائي لحين استكمال تلقيه للعلاج اللازم وتماثله للشفاء الكامل ، وأيضًا التعرف على شخصيته وتسليمه لأهله وذويه.
إحالة واقعة خروج مريض قبل استكمال علاجه بمستشفى أسوان العام للتحقيق
إحالة واقعة خروج مريض قبل استكمال علاجه بمستشفى أسوان العام للتحقيق
إحالة واقعة خروج مريض قبل استكمال علاجه بمستشفى أسوان العام للتحقيق

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