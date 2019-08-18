كاميرا صدي البلد ترصد تجربة عملية لإثبات اللون الأصلي لقصر البارون ..فيديو

رصدت كاميرا موقع صدي البلد اليوم الأحد تجربة عملية قام بها وزير الأثار، وذلك لإثبات الألوان الأساسية والأصلية لقصر البارون، وذلك خلال تفقده للقصر اليوم وأعمال الترميم الجارية فيه.



وظهرت ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية لها، حيث أن القائمين علي عمليات الترميم بالقصر إتخذوا كافة الإجراءات اللازمة من إختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات وبناءً عليه تم اجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية.



وقام وزير الأثار بمتابعة المرممين أثناء العمل، وحرص علي الإمساك بفرشاة الترميم وإزالة اللون من علي جزء من السور الأمامي للقصر، وظهر اللون الطوبي المحروق المائل للأورجواني الأصلي للقصر، حيث أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف علي الألوان الأصلية بالواجهات، شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون.



حيث ذكرت Amelie D Arschot في كتابها Le roman D heliopolis أن الواجهات كانت مغطاه بلون أبيض مع لون طوبي محروق مستوحى من معابد القرن الثاني عشر من شمال الهند صفحة 178 كما أوضحت Anne Van Loo في كتابها Helopolis صفحة 135 إن البارون إمبان أراد أن يميز قصره عن باقي عمائر هيليوبوليس التي كانت تتميز بلون الصحراء " اللون الترابي " وأختار الطوبي المحروق burnt Sienna.



كما تذكر وثيقة فرنسية تاريخيه يرجع تاريخها إلي تاريخ بناء القصر عام 1911 ، أن القصر تم دهانه باللون burnt Sienna الطوبي المحروق كما أن التوثيق الفوتوغرافي الذي تم عمله قبل الترميم يظهر اللون الأبيض لباطن القبو الغائر للمدخل وهو من الجبس وكذلك لون الواجهات قبل أعمال الترميم وهو لون طوبي محروق وهو ما ظهر بعد عمليات التنظيف