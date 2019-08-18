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محافظات

مش منضبطين.. إحالة 135 موظفا بالغربية للشئون القانونية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:21 م
وكيل الشباب بالغربية
وكيل الشباب بالغربية يقرر إحالة 135 موظف للشئون القانونية
أحمد على
أصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم قرارا باحالة 135 عامل وإداري للتحقيق بالشئون القانونية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضدهم لإغلاقهم مراكز الشباب والتقاعس عن أداء العمل .

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية دشنت سلسله من لجان الرقابة والمتابعة فى إطار جولات ميدانية لضبط الأداء الوظيفي داخل مراكز الشباب ومتابعة تنفيذ الأنشطة والمشروعات الجارية .

كما أوضح وكيل الوزارة أنه خلال فعاليات العمل فى شهر يوليو تلاحظ وجود 23 مركزا مغلقا و11 مركزا مفتوحا، دون وجود موظفين وعمال على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات .

ولاقي ذلك القرار استحسان كافة العاملين داخل ديوان مديرية الشباب والرياضة بطنطا وأعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب بالمحافظة .

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