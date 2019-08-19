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برلمان

اجتماع عاجل للحركة الوطنية بسبب انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:00 ص
أحمد الضبع، نائب
أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية
أسامة علي
دعا أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الأمين العام للحزب، نواب ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب وأمناء الأمانات المركزية والمحافظات وأيضا أعضاء الأمانات العامة لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل داخل مقر الحزب بمحافظة القاهرة.

وأكد أحمد الضبع، أن الاجتماع سيناقش خطة التحرك الحزبي للفترة القادمة والاستعداد لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب والتي من المتوقع بدء فعاليات بعضها قبل نهاية العام الحالي.

وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، من أمناء المحافظات ضرورة إحضار الخريطة الانتخابية لكل محافظة وتتكون من أسماء المراكز والمدن والأقسام بكل محافظة والوحدات المحلية بكل مركز "القرى التى تشكل الوحدات المحلية".

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