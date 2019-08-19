أنذرت نذرًا وأريد الرجوع فيه فماذا أفعل؟.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" نذرت نذرًا وأريد الرجوع فيه فماذا أفعل.



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إن لم تستطيع الوفاء بالنذر يكون التكفير عن النذر إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمة 10 وجبات، أو صوم 3 أيام.



وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".



وقال: العلماء كرهوا النذر ابتداءً؛ لأنه اشتراط على الله كأن يقول مثلا "يارب لو الولد نجح افعل كذا وكذا"، فهذا لا يجوز ولكن عليه بالدعاء لولده أفضل، ولكن إن نذر المؤمن لابد عليه أن يوفى.



