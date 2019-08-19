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ريهام سعيد: الرئيس حذرنا من السمنة رغم جهل الناس والكوميكسات.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:29 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قالت الإعلامية ريهام سعيد إنه يوجد اهتمام إعلامي كبير بأمراض السمنة منذ فترة ولكن استجابة للرئيس السيسي تجددت هذه الحملة مرة اخرى.

وعبرت ريهام سعيد فى برنامجها "صبايا مع ريهام" عن سعادتها بدعوة الرئيس السيسي للشعب من أجل محاربة مرض السمنة.

وتابعت ريهام سعيد أن هناك كوميكسا على السوشيال ميديا انتشر بعد دعوة الرئيس ولكن الكوميكس يعبر عن جهل لأنه من الأمور الأساسية لأي شعب من أجل أن يكون متحضر ويعمل لابد ان يكون فى صحة جيدة.

واستكملت ريهام سعيد أن هناك استيعابا من الشعب لخطورة السمنة على صحة الإنسان والابتعاد عنها.

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