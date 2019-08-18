ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:57 م
حفيظ دراجي المعلق
حفيظ دراجي المعلق الجزائري
إسماعيل محمود
هنأ حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير المنتخب المصري لناشئي كرة اليد بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم والتي أقيمت بمقدونيا.

ونشر حفيظ تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، هنأ فيها الفراعنة الصغار، معلقًا عليها: "مبروك لمصر ولناشئي منتخب مصر لكرة اليد تتويجهم الرائع بكأس العالم لكرة اليد على حساب ألمانيا 🇪🇬⁩أياديكم من ذهب..".

وتوج المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه ، بعد فوزه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32-28.
أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال من ذهب .. تعرف علي مشوار منتخب مصر للفوز بكأس العالم لناشئي كرة اليد

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

أبطال من ذهب .. أحمد موسى يطلق هاشتاج رجال اليد أسياد العالم .. فيديو

ملك القفاز .. المصري عبدالرحمن حميد أحسن حارس في كأس العالم لناشئي اليد

عاش الرجالة .. خالد صلاح يهنئ منتخب مصر لناشئ ليد على التتويج بكأس العالم

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

ترشيحاتنا

مبروك لأم الدنيا .. تركى ال الشيخ يهنئ منتخب كرة اليد لحصده كأس العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم

تحذير شديد اللهجة.. هاني الناظر: هذان الشيئان خطر يهدد صحة الرجال والسيدات

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

حفيد رشدي أباظة يكشف أسرار الدنجوان وسر خلافه مع عمر الشريف ووصيته الأخيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحجة دعيالك.. دوللي شاهين تظهر ساقيها فى إطلالة مثيرة بـ أكبر فتحة فستان

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد