أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

هنأ حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير المنتخب المصري لناشئي كرة اليد بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم والتي أقيمت بمقدونيا.



ونشر حفيظ تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، هنأ فيها الفراعنة الصغار، معلقًا عليها: "مبروك لمصر ولناشئي منتخب مصر لكرة اليد تتويجهم الرائع بكأس العالم لكرة اليد على حساب ألمانيا 🇪🇬⁩أياديكم من ذهب..".



وتوج المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه ، بعد فوزه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32-28.