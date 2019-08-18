مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار شمال غرب باكستان

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بمقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار في طريق رئيسي بولاية "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان.



ووفقا لما كشفته الشرطة الباكستانية، انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من سيارة في طريق رئيسي بمنطقة "شيرينجال" التابعة لـ"خيبر بختونخوا".



نتج عن الانفجار تحطم السيارة ومقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، فيما لم تتبن أي جهة الانفجار حتى الآن.