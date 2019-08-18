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أخبار العالم

مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار شمال غرب باكستان

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:38 م
الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
أحمد سيف الدين
أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بمقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار في طريق رئيسي بولاية "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان.

ووفقا لما كشفته الشرطة الباكستانية، انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من سيارة في طريق رئيسي بمنطقة "شيرينجال" التابعة لـ"خيبر بختونخوا".

نتج عن الانفجار تحطم السيارة ومقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، فيما لم تتبن أي جهة الانفجار حتى الآن.

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