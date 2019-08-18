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فن

الـ ing عملت مصايب.. احمد حسن وزينب فى ورطة على السوشيال ميديا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:56 م
احمد حسن و زينب
احمد حسن و زينب
القسم الميدانى
تعرض اليوتيوبر احمد حسن وزوجته زينب لحالة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعى بسبب نشره صورة له مع زوجته و كتب عليها جملة باللغة الانجليزية وصلت الى الجماهير بمعنى غير مقصود بسبب خطأ من احمد حسن.

وكتب احمد حسن على الصورة "انا اقضى وقت سعيد مع زوجتى " Have fun with my love إلا أن احمد حسن أخطأ ونسي ان يضع ing الى Have ما ادى الى تغير معنى الجملة إلى " اقضوا وقت سعيد مع زوجتي".

وعلقت بعض الجماهير على الصورة قائلة: "نسيان الـ ing بيعمل مصايب ...ده مثال حى ليه لازم تركزوا فى حصص ال Grammar".

يذكر ان احمد حسن وزينب أثارا غضب الجمهور بعد استغلالهما طفلتهما في فيديوهات وعرضوا تفاصيل حياتهما خلالها وانتهكا حقوق طفلتهما.

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