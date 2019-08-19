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رياضة

احمد حسن يتحدث عن غرور ساديو ماني ورفضه توجيه نصيحة لنجله

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:35 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
عمرو ابوبكر
كشف أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن كواليس مقابلته لساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش بطولة أمم أفريقيا.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أتمنى ان يتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ولكن حظوظ ساديو ماني أكبر".

وتابع أحمد حسن: "قابلت ماني بصحبة نجلي وطلبت من لاعب السنغال أن يوجه نصيحة لإبني ليكون لاعبًا كبيرًا".

وأضاف أحمد حسن: "ساديو ماني نظر لي وتعجب من سؤالي وقال لي كيف أنصحه في وجود نجم كبير مثلك".

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