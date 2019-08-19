مونديال اليد للناشئين.. أسماء تتلألأ بالماس بعد التتويج بالكأس

حصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة.



ويعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى فى التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين فى إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.



بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين حفرت أسمائهم في التاريخ بحروف من الماس، وتضم البعثة، "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".



وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".