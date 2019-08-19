إيهاب فهمي يهنئ أشرف زكي بعد نجاحه فى انتخابات نادى الزمالك قبل موعدها

حرص الفنان إيهاب فهمى على تقديم التهانى للفنان أشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون على منصبه الجديد داخل مجلس إدارة نادى الزمالك.



وقال إيهاب فهمى: رغم أهلاويتي الشديدة بقول مبروك لنقيبى وأستاذى دكتور أشرف زكى امانة صندوق نادى الزمالك بالتزكية مبروك يا غالى ومبروك لكل الزمالكويه.



كان قد أغلق باب الترشح في اليوم الثالث للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم اليوم أي مرشح للانتخابات.



وكان اليوم الأول شهد تقدم أربعة مرشحين فقط وهم الفنان أشرف زكي على منصب امين الصندوق و كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.