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رياضة

فرج عامر يهاجم جهاد جريشة بسبب تصريحه عن ضربة جزاء للأهلي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:06 ص
فرج عامر
فرج عامر
مصطفى كرم
هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الحكم الدولي جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن تصريحه عن صحة ضربة جزاء للنادي الأهلي أمام بيراميدز.

وغرد فرج عامر عبر تويتر قائلا "‏تصريح جهاد جريشة بالتغاضي عن ضربة جزاء، وإلقاؤه باللوم على زميله الحكم الخامس اسوأ من التغاضي عن ضربة الجزاء ذاتها".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت بين "‏‎‎نفس كلام إبراهيم نور الدين وفريق يضيع منه بطولة كده" وهو دا التحكيم يا أستاذ فرج وبترجع تقول الحكام يخافون من الأهلي".

وخسر النادي الاهلي امام بيراميدز بعد الأداء السيئ الذي قدمه واقصاءه من دور الــ 16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لا شيء.

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