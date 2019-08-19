مع الحبيبة الراقية.. أصالة توجه رسالة إلى نوال الكويتية

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، صورة تجمعها بالفنانة الكويتية نوال، خلال تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنا لندن.. مع نوالتي الحبيبة الراقية البسيطة المفعمة بالمشاعر واللطف والمحبة نوال الكويتية".
وكانت المطربة نوال الكويتية، أحيت حفلا غنائيًا، أول أمس السبت، في العاصمة البريطانيةتعديل لندن.
فيما تستعد المطربة أصالة، لإحياء حفل غنائي بالسعودية، يوم 28 أغسطس الجاري في مدينة الطائف على مسرح سوق عكاظ.
وقالت أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنا لندن.. مع نوالتي الحبيبة الراقية البسيطة المفعمة بالمشاعر واللطف والمحبة نوال الكويتية".
وكانت المطربة نوال الكويتية، أحيت حفلا غنائيًا، أول أمس السبت، في العاصمة البريطانيةتعديل لندن.
فيما تستعد المطربة أصالة، لإحياء حفل غنائي بالسعودية، يوم 28 أغسطس الجاري في مدينة الطائف على مسرح سوق عكاظ.