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اقتصاد

البلطي بـ 35 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الاثنين 19-8-2019

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:22 ص
أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور
آية الجارحي
استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين أغسطس 2019.

وسجل كيلو السمك البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والأحجام الأصغر 20 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.

كما بلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ 58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.

فيما سجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.

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