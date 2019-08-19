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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:20 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 19-8-2019، وقال إن طقس اليوم ممتع جدًا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأفاد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولي، تقديم تامر شلتوت، بأن الأربع أيام المقبلة ستشهد البلاد جو جميل و ممتع و درجات الحرارة حول المعدل وسيكون هناك انخفاض فى الرطوبة.

وأوضح أن الـ 4 أيام المقبلة ستتمتع البلاد بجو خليجي، وسيكون هناك ريحا على الوجه البحري و السواحل الشمالية و القاهرة.

وكشف أن البلاد اليوم تشهد انخفاض درجة عن حرارة الأمس.

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