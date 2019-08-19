ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على إجراءات نقل وانتداب الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:39 ص
شروط نقل موظفي الحكومة
شروط نقل موظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قواعد وإجراءات وشروط نقل موظفي الحكومة بالجهاز الاداري للدولة من جهة إلى أخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وكشف الجهاز، أن إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية تبدأ من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلى الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت.

وتعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل، الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها، على لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض يبلغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها.

وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وعند الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويأتي دور"التنظيم والإدارة" عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما الوزير أو المحافظ، حيث يدرس المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كل المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية، ثم يقوم الجهاز بدراسة النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.

وبشأن انتداب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصتين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام انتداب الموظف، ينبغي على كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة يستحدث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة

برلماني: الجهاز الإداري لا يحتمل إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

ترشيحاتنا

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو

طائرات الجيش السوري تستهدف الرتل العسكري التركي في إدلب .. فيديو

إيهاب فهمي يهنئ أشرف زكي بعد نجاحه فى انتخابات نادى الزمالك قبل موعدها

لو عايز تسرق أي باسورد.. دراسة تكشف طريقة غريبة لمعرفة كلمة المرور الإلكترونية

بدون أدوية.. 6 أطعمة تعالج مرض السكر فى الدم بسرعة غير متوقعة

الأزهر يكشف عن عادة مصرية في استقبال الحجيج يحبها رسول الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور