تعرف على إجراءات نقل وانتداب الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قواعد وإجراءات وشروط نقل موظفي الحكومة بالجهاز الاداري للدولة من جهة إلى أخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.



وكشف الجهاز، أن إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية تبدأ من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلى الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت.



وتعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل، الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها، على لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض يبلغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها.



وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وعند الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



ويأتي دور"التنظيم والإدارة" عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما الوزير أو المحافظ، حيث يدرس المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كل المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية، ثم يقوم الجهاز بدراسة النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.



وبشأن انتداب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصتين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام انتداب الموظف، ينبغي على كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.